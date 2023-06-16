عبد الحفيظ: «أعجبني رد فعل لاعبي الأهلي مع المشجع في المطار»

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، كواليس واقعة احتفال لاعبي الفريق الأحمر بالتتويج بدوري الأبطال أمام المشجع الزملكاوي في مطار محمد الخامس بالمغرب.

وكان الأهلي قد توج بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الـ 11 في تاريخه، بعد تعادله مع نظيره الوداد المغربي يوم الأحد الماضي، مستفيدًا من فوزه ذهابا بهدفين لهدف.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات تليفزيونية: «المشجع الذي جاء من ألمانيا لمؤازرة الوداد، هذه الفكر مشوه ولم يستفزنا نهائيًا، وأعلم جيدًا أنها حالة فردية».

وأضاف: «رد فعل اللاعبين مع المشجع في المطار عند عودتنا أعجبني جدًا، ولا يوجد شخص مثالي بنسبة 100%، فلا تحاسبني على رد الفعل وتقول لي يجب أن أترفع عن رد الفعل».

وتابع مدير الكرة بالأهلي: «على المستوى الشخصي أكون إنسان مختلف، لكن كرويًا لو أتيحت لي فرصة رد الإساءة سأفعل ذلك وهذا في نطاق الكرة، لذا لا توجد مشكلة في الرد».

واختتم بالحديث عن رأيه في أحمد عبد القادر، قائلا: «أحمد مع الأهلي منذ عامين وإمكانياته وقدراته الفنية تجعله يلعب في أفضل أندية أوروبا».