ستيلانتس تطرح سيارة كهربائية مطلع العام المقبل بأقل من 25 ألف يورو

تعتزم شركة ستيلانتس للسيارات طرح سيارة كهربائية بسعر اقتصادي لا يتجاوز 25 الف يورو (27330 دولار) مطلع العام المقبل، تستهدف بها عامة المستهلكين الذين ربما يلجأون إلى سيارات كهربائية أرخص من الصين.

وسوف تقوم ستروين، وهي واحد من بين 14 شركة سيارات تندرج تحت ستيلانتس، تصنيع السيارة الكهربائية إي سي 3 في سلوفاكيا بغرض منافسة السيارتين داشيا سبرينج التي يتم تصنيعها في الصين، ورينو 5 إي في.

وسيكون بمقدور السيارة الجديدة إي سي 3 السير لمسافة 300 كيلومتر (186 ميل) دون الحاجة لإعادة شحن.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن تيري كوسكاس، مدير الشركة قوله إن "ستروين لها تاريخ في صناعة السيارات الاقتصادية، ودورها الآن هو صناعة سيارات كهربائية متاحة للجميع"، مضيفا انه " لا يوجد في الوقت الحالي مثيل لمثل هذه السيارة الكهربائية"

وتكافح شركات السيارات الأوروبية للتوصل إلى سيارة كهربائية اقتصادية يمكنها تحقيق عائد كاف بسبب ارتفاع تكلفة البطاريات.

وكانت شركة فولكس فاجون الألمانية قد أزاحت في مارس الماضي النقاب عن سيارة كهربائية لن يتجاوز سعرها 25 ألف يورو، ولكن الشركة لن تبدأ في انتاج هذه السيارة قبل عدة أعوام.