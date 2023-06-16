قال المهندس مدحت القاضي، عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحري والبري، إن محطة «تحيا مصر» التي افتتحها الرئيس السيسي بميناء الإسكندرية الخميس؛ تضم محطة حاويات وأخرى للبضائع المتخصصة، مشيدا بقدرة الشركات المصرية على بناء أرصفة الموانئ في زمن قياسي.

وتابع خلال مداخلة متلفزة لبرنامج «من مصر» المذاع عبر شاشة «CBC» مساء الخميس: «أنا طوال الفترة الأخيرة استقبل اتصالات من الخارج لسؤالي عن الشركات المصرية المنفذة لهذه المشاريع»، مشيرا إلى أن جميع الموانئ المصرية تشهد العديد من التوسعات على غرار موانئ العريش ودمياط والسلوم، والميناء الجاف-الذي يعد الأول من نوعه داخل مصر- في مدينة 6 أكتوبر.

وأشاد بنجاح الدولة في تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات (ACI) داخل الموانئ؛ لتسهيل عمليات الاستيراد والتصدير، مشيرا إلى ارتفاع عدد المتعاملين على نحو كبير على مدار الآونة الأخيرة، فضلا عن قدرة التحول الرقمي والميكنة الإليكترونية على القضاء على التهرب الجمركي، موضحا أن هذا النظام غير مطبق سوى في الدول المتقدمة.

ولفت إلى حصول إحدى الشركات الأجنبية على حقوق تمويل السفن داخل مجرى قناة السويس وتحديدا بموانئ بورسعيد والسويس الأسبوع الماضي في إطار حل أزمة الوقود، مضيفا: «كان عندنا مشكلة في وقود السفن لأن ما نستورة يكفي احتياجنا، أما وقود السفن كان قليلا؛ نظرا للظروف الاقتصادية، حاليا الشركة أجنبية كل ما تشحن طن تورد للدولة مبلغا من المال تم الاتفاق عليه مسبقًا».

وتابع: «الآن أصبح لدينا محطة تموين وقود للسفن لأول مرة، نملك 150 ألف طن في القناة جاهزين لتموين السفن، وكل الشركات العالمية أصبحت موجودة في مصر، نحن نعتبر أنفسنا محظوظين أننا نحضر هذا العهد مع الرئيس السيسي والفريق كامل الوزير».

وشدد من جانبه على ضرورة تلبية احتياجات الموانئ من القاطرات المحلية أو المستوردة، لا سيما في ظل إعلان الانتهاء من المخطط الزمني لهذه الموانئ قبل المواعيد المقررة.