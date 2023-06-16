كوريا الجنوبية تقترح على آسيان إقامة شراكة استراتيجية شاملة

اقترح وزير الخارجية الكوري الجنوبي، بارك جين، اليوم الجمعة، إقامة شراكة استراتيجية شاملة مع رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان" العام المقبل، بمناسبة الذكرى الـ35 لإقامة علاقات الحوار بين الجانبين.

وجاء تصريح بارك جين، خلال مأدبة غداء على شرف الأمين العام لرابطة آسيان كاو كيم هورن، بحسب بيان لوزارة الخارجية في سول أوردته وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

وقال البيان، إن بارك اقترح إقامة شراكة استراتيجية شاملة في العام المقبل لتشهد نقطة تحول جديدة في تطوير العلاقات الثنائية.

وأكد بارك أن العلاقات بين الجانبين شهدت تطورا لتصبح "العلاقات الشريكة غير قابلة للانقسام"، منذ إقامة علاقات الحوار في عام 1989، وتسعى كوريا الجنوبية إلى تعميق وتطوير العلاقات التعاونية بين كوريا الجنوبية وآسيان باستمرار، مثل جميع الحكومات الكورية الجنوبية السابقة.

وقال في كلمته: "لا تزال آسيان تمثل أولوية في سياسات الخارجية لكوريا الجنوبية، وتعتزم كوريا الجنوبية القيام بدور أكبر في إنشاء منطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والسلمية والمزدهرة".

كما اقترح بارك العمل على التعاون لخلق تآزر بين السياسات الكورية الجنوبية الجديدة المتمثلة في "مبادرة التضامن بين كوريا الجنوبية وآسيان" و"إعلان آفاق آسيان حول المحيطين الهندي والهادئ".

من جانبه، أوضح كاو، أن آسيان تتوقع تطوير التعاون الثنائي مع كوريا الجنوبية إلى مستوى آخر، وأن تعمل على التعاون الوثيق في عملية إقامة شراكة استراتيجية شاملة.

وأضاف كاو، أن المنطقة والمجتمع الدولي يتوقعان قيام كوريا الجنوبية بدور ومساهمة أكبر؛ نظرا لقدراتها في جميع المجالات، مثل السياسة والاقتصاد والمجتمع.

وأصدرت آسيان "إعلان آفاق آسيان حول المحيطين الهندي والهادئ" في عام 2019، والذي يحتوي على مبادئ التعاون ومجالات التعاون الرئيسية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

ويقوم الأمين العام آسيان بزيارة كوريا الجنوبية في الفترة من 15 إلى 18 يونيو لأول مرة منذ توليه منصبه في يناير من هذا العام.