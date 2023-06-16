قال الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار بالحوار الوطني، إن مصر تملك احتياطيات كبيرة من بعض أنواع المعادن ذات الشهرة العالمية على رأسها عنصر الفوسفات، مشيرا إلى أن حجم الاحتياطي يقدر بـ 3 مليار طن.

وأشار خلال لقاء لبرنامج «مصر جديدة» المذاع عبر شاشة «ETC» مساء الخميس، تصدير الدولة 5 ملايين طن سنويا من الفوسفات الخام، موضحا أن إجمالي إيراداته تتراوح من 150 إلى 200 مليون دولار.

ولفت إلى ارتفاع معدل استثمارات القطاع الخاص في مجال التعدين على نحو كبير منذ عام 2009، منوها أن صناعة التعدين؛ تعد أحد أسباب ورمز نجاح دولة مثل الصين إلى جانب المشروعات الصغيرة.

وأشار إلى تعاقد المملكة العربية السعودية مع مراكز أبحاث عالمية وأقمار صناعية؛ لوضع الخريطة الجيولوجية ومعرفة نسب تركيزات المعادن على الأراضي السعودية، موضحا أن مصر لا تزال تعمل باستخدام العينات من الحقول، معقبا: «نحن حتى الآن لا نملك خريطة تعدينية لمصر بالأقمار الصناعية، عندنا صور لمسح أقمار صناعية لبعض المناطق لكنها لتواجد الخام وليس نسبة تركيزه».

ونوه إلى ارتكاز المعادن في مصر على حدود شريط من سيناء جنوبًا إلى أسوان إلى الصحراء الشرقية، معقبا: «على سبيل المثال الفحم في شرق سيناء، والمنجنيز والزنك ومعظم المعادن الأخرى في الصحراء الشرقية».

وشدد من جانبه على ضرورة الإسراع في استقلال هيئة الثروة المعدنية، في ظل تبعية الهيئة إلى 4 وزارات وجهات، معقبا: «لدينا قانون مطروح في البرلمان آخر العام الماضي كي تصبح هيئة اقتصادية مستقلة؛ يجب أن نسرع في تطبيقه؛ لأن عندنا ثروات تستحق وتستاهل الاهتمام».