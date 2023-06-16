تقرير أوروبي: حالات الوفاة نتيجة المخدرات غير المشروعة تستمر في الارتفاع بأوروبا

أفاد تقرير صدر اليوم الجمعة، بأن حالات الوفاة الناجمة عن تعاطى المخدرات غير المشروعة تواصل الارتفاع على أساس سنوى في أوروبا، فيما جاءت ألمانيا في مقدمة الدول التي سجلت أكبر الوفيات بسبب المخدرات.

وقال المركز الأوروبي لرصد المخدرات وإدمانها في تقريره بشأن المخدرات في أوروبا إن "تأثير تعاطي المخدرات غير المشروعة موجود في كل مكان تقريبا في مجتمعنا".

ويقدر معدل الوفيات بسبب الجرعات الزائدة في الاتحاد الأوروبي في 2021 بـ3ر18 وفاة لكل مليون شخص بين سن 15 و64 عاما.

وزاد عدد الوفيات المرتبطة بالمخدرات في ألمانيا، الذي بلغ 1826 في 2021، مقارنة بالأعوام السابقة ويوازي بالفعل ضعف عدد الوفيات قبل 10 سنوات.

ومما لاجدال فيه أن الاتجاه في ألمانيا وفي الاتحاد الأوروبي بأكمله أيضا يشهد ارتفاعا. وبحسب تقرير لمقر المركز الأوروبي لرصد المخدرات في لشبونة، تم تسجيل 6166 حالة وفاة بسبب جرعة زائدة جراء تعاطي المخدرات غير المشروعة في دول الاتحاد الأوروبي الـ27 في 2021.