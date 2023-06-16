محافظ بني سويف يتابع مع التخطيط العمراني مستجدات تحديث المخطط الاستراتيجي لمدينة ناصر

ناقش الدكتورمحمد هاني غنيم محافظ بني سويف، مع مسئولي التخطيط العمراني نتائج اللقاءات التي تجريها الإدارة، بالتنسيق مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني لمراجعة وتحديث المخططات الاستراتيجية لمدن المحافظة، بما يتلائم مع الظروف والمتغيرات العمرانية والاجتماعية والاقتصادية الراهنة.

وأشار المهندس رامي رجب مدير التخطيط العمراني بالمحافظة، إلى أنه قد تم عقد اجتماع، بحضور كل من علي يوسف رئيس مركز ومدينة ناصر، المهندسة نهى جابر، والمهندس محمد عبدالعزيز مدير الإدارة الهندسية بمركز ومدينة ناصر؛ وذلك لمناقشة احتياجات المدينة الحالية والمستقبلية من المساحات السكنية والخدمات العامة والأنشطة الاقتصادية، ومرافق البنية الأساسية حتى سنة.

وخلال الاجتماع تم استعراض الفرص التنموية بالمدينة، وذلك للاستفادة منها بالشكل الأمثل، بجانب مناقشة المشاكل والمعوقات الحالية وسبل حلها، والتأكيد على تنفيذ توجهات الدولة في التنمية العمرانية وتحديد مناطق الامتدادات الجديدة، والتحكم في النمو العشوائي للمباني وتحسين البيئة العمرانية والظروف المعيشية للمواطنين وتدعيم المرافق الأساسية، بجانب المساهمة في الإدارة الجيدة للأراضي المخصصة للتنمية المستقبلية.