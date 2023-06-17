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بوتين: روسيا أرسلت رؤوس حربية نووية إلى بيلاروس

د ب أ
نشر في: الجمعة 16 يونيو 2023 - 11:53 م | آخر تحديث: الجمعة 16 يونيو 2023 - 11:53 م
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، إنه تم تسليم أول رؤوس حربية نووية تكتيكية روسية إلى بيلاروس، ذاكرا أنه لا ينوي الانخراط مع الغرب بشأن موضوع تخفيض الأسلحة.

وكان الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، قد قال الشهر الماضي، إن الأسلحة الروسية بدأت في التدفق، لكن بوتين لم يؤكد ذلك حتى الآن.

وقدمت روسيا، أسبابا متنوعة لقرار إرسال الأسلحة إلى بيلاروس، بما في ذلك توسيع حلف شمال الأطلسي "الناتو" ليشمل فنلندا وحقيقة أن الولايات المتحدة لديها أسلحة نووية في أوروبا.

ولم تكن بيلاروس تملك صواريخ نووية منذ التسعينيات من القرن الماضي، بعد التسليم الطوعي للأسلحة عقب انهيار الاتحاد السوفييتي.

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