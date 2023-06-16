نداء شرارة: حققت النجاح بفضل موهبتي وأرفض استخدام الذكاء الاصطناعي في الغناء

قالت المطربة الأردنية نداء شرارة، إنها لم تدرس الموسيقى وحققت نجاحها بفضل موهبتها، مؤكدة أنها حريصة على الاستماع لنصائح أساتذتها وتحاول تطوير نفسها وعمل تدريبات صوتية لنفسها.

وأضافت خلال حوارها ببرنامج «يحدث في مصر»، تقديم الإعلامي شريف عامر، والمذاع على قناة «إم بي سي مصر»، مساء الخميس، أن الجمهور المصري تعرف عليها من خلال أغنية «سهرانة أنا»، والجميع يطلبها في الحفلات التي تحييها، مؤكدة أنها تستمع بحفلاتها في مصر لأن لها متعة غير عادية، وذلك لأن الجمهور المصري متذوق للفن.

وأشادت بكلًا من الفنانة مي فاروق، وريهام عبد الحكيم، مشددة أنهما من أكثر الأصوات الطربية في مصر والوطن العربي، ووجهت لهم التحية والتقدير.

وعن انتشار ظاهرة الذكاء الاصطناعي في استحضار عددًا من المطربين الراحلين بأغانيهم باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي، رفضت استخدام هذه التقنية، لأنها بمثابة استغلا لصوت أشخاص قد رحلوا عن الحياة، أو أخرون توقفوا عن الغناء نهائيًا، متسائلة: «لماذا يُقرر عن أشخاص غائبين ليتم إعادتهم للغناء؟».

ونوهت أن استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي في مجال الغناء أصبح خطير للغاية.