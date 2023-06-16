خبير ألماني: التربة في جنوب أوكرانيا يمكن أن تتعافى بعد كارثة سد كاخوفكا

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لفت خبير ألماني إلى أن أوكرانيا معرضة لخسارة أكثر أراضيها خصوبة بعد تدمير سد كاخوفكا بجنوب البلاد، لكنه أوضح أن من الممكن إحياء هذه التربة.

وأفاد الخبير جيورج جوجنبيرجر، رئيس معهد علوم التربة في جامعة هانوفر قائلا "التربة كائن حي يمكن أن يتعافى".

وقال جوجنبيرجر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن الأمر المهم هو أن المياه من الخزان لم تجرف التربة، بل انسابت إلى البحر الأسود.

وتحظى المنطقة بواحدة من أكثر أنواع التربة خصوبة في أوروبا، وهي تعد مخزن الحبوب لأوكرانيا.

وأضاف الخبير "بالطبع، دمرت المحاصيل الحالية القابلة للزراعة في أي مكان به فيضان".

وأوضح: "من حيث المبدأ، يمكن للتربة أن تتجدد التربة حال انصرفت المياه بسرعة نسبيا. كما يجب أن نتوقع عمليات تآكل كبيرة، ولكن لا يمكننا القيام بتوقعات دقيقة الآن".

وتابع أن نطاق حدوث تلوث محتمل ليس واضحا بعد، ولكن من الجيد أن مياه الفيضان يعتقد أنها نظيفة وليست ملوثة.

وقال: "الخطر الأكبر الذي أراه هو زحزحة الألغام الأرضية الذي يمكن أن تنقلها المياه الآن لأي مكان".