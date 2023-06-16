ألمانيا ليست مستعدة لتقديم مساهمات إضافية في ميزانية الاتحاد الأوروبي

قال وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر، إنه لا يرى أي قدرة لألمانيا على المساهمة في أي مدفوعات إضافية في ميزانية الاتحاد الأوروبي.

وقال الوزير في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن وضع الميزانية في ألمانيا مرتبك، وأضاف: "في ضوء التخفيضات الضرورية في ميزانيتنا الوطنية، لا يمكننا تقديم أي مساهمات إضافية في ميزانية الاتحاد الأوروبي في الوقت الحالي"، موضحا أن ألمانيا ليست الدولة الوحيدة في هذا الموقف في الوقت الحالي.

وأعلنت المفوضية الأوروبية أن ميزانية الاتحاد الأوروبي طويلة الأمد للفترة من 2021 إلى 2027 "استنفدت إلى أقصى حد" بسبب ارتفاع تكلفة دعم أوكرانيا جزئيا. وتجري المفوضية حاليا مراجعة للميزانية وتعتزم تقديم نتائج المراجعة في 20 يونيو الجاري.

وقال ليندنر إنه يتوقع أن تطلب المفوضية أموالا إضافية، مضيفا أنه يجب تلبية احتياجات التمويل الإضافية من خلال إعادة التخصيص أو استخدام الهوامش في ميزانية الاتحاد الأوروبي للأحداث غير المتوقعة، قبل طلب المزيد من المساهمات من دول الاتحاد الأوروبي.

وأكد الوزير ضرورة أن يكون هناك ترتيب واضح للأولويات، "مع التركيز على احتياجات التمويل الإضافية التي لا مفر منها والتي تنشأ - على سبيل المثال - من الالتزامات القانونية للاتحاد الأوروبي".

ومن المقرر أن يجتمع وزراء مالية الاتحاد الأوروبي اليوم في لوكسمبورج. ويتركز جدول الأعمال حول خطة لإصلاح قواعد الديون في الاتحاد الأوروبي.