ضبط 185 طن قمح محلي داخل أحد المخازن بشبراخيت

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، الالتزام بجميع القرارات والتوجيهات الخاصة بأعمال توريد القمح ومنع تداوله إلا وفقاً للضوابط المقررة، مشددة على تكثيف الحملات الرقابية والتموينية على المخازن.

وذكرت بلبع فى بيان لها اليوم: "شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة مجدي الخضر ، بالتنسيق مع مباحث التموين، حملة تموينية بقيادة مفتاح عبداللطيف مدير عام التجارة الداخلية بناحيه شبراخيت، أسفرت عن ضبط 185 طن قمح محلي موسم حصاد 2023 تم تجميعهم داخل أحد المخازن غير المرخصة".

تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.