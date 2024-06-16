الشرطة تطلق النار على شخص يحمل فأسا في هامبورج

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أطلقت الشرطة النار على رجل يحمل فأسا وعبوة مولوتوف بالقرب من شارع ريبربان السياحي في مدينة هامبورج في قلب حي البغاء بالمدينة الواقعة بشمال ألمانيا.

وقال متحدث باسم الشرطة إن رجل شرطة أصاب الرجل في ساقه اليوم الأحد، ويتلقى حاليا العلاج الطبي.

وأثار الحادث حالة تأهب في المدينة، حيث تعد هامبورج من ضمن عشرة مدن تستضيف مباريات بطولة أمم أوروبا 2024. ومن المقرر أن تقام مباراة بين بولندا وهولندا في وقت لاحق من اليوم.

وقال المتحدث باسم الشرطة إن الدلالات الأولية تشير إلى عدم وجود صلة بين الحادث" ومباريات كرة القدم".

وأوضح المتحدث أن الرجل خرج من حانة من شارع مجاور لشارع ريبربان وهو يحمل فأسا في يديه ويلوح لرجال الشرطة " بأسلوب تهديدي". كما أنه كان يحمل قنبلة مولوتوف.

وطالبته الشرطة بإلقاء الفأس، وعندما رفض، فتح رجال الشرطة النار عليه مما أدى لإصابته في ساقه.