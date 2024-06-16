اختتام قمة السلام بشأن أوكرانيا في سويسرا بنتائج متباينة

اختتمت قمة السلام بشأن أوكرانيا في سويسرا بنتائج متباينة، حيث وافقت 80 دولة فقط من أصل 93 دولة مشاركة على الإعلان الختامي في ختام القمة اليوم الأحد والتى استمرت ليومين.

ولم تؤيد ست دول من مجموعة العشرين التي تضم أهم القوى الاقتصادية في العالم - البرازيل والمكسيك والمملكة العربية السعودية وجنوب إفريقيا والهند وإندونيسيا - البيان ، وفقا لقائمة نشرتها الدولة المضيفة، سويسرا.

ويدين الإعلان، الذي يقع فيما يزيد قليلا عن صفحتين، تهديد الأسلحة النووية، ويدعو إلى عودة الأطفال الأوكرانيين المختطفين، ويطالب بتصدير الحبوب من أوكرانيا دون عوائق.

ولا يحدد البيان الختامي خططا لعقد مؤتمر متابعة لكنه يشدد على الحاجة إلى الحوار مع روسيا لتحقيق السلام.

وتحدث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، عن قمة ثانية في غضون أشهر، حيث أعربت عدة دول عن اهتمامها باستضافتها. وتعتبر المملكة العربية السعودية مرشحا رئيسيا.

وأكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن مشاركة روسيا تتطلب التزامها بميثاق الأمم المتحدة.

وفي وقت سابق من اليوم، توقع المستشار النمساوي كارل نيهامر دعما غير مكتمل للوثيقة، بينما قلل من أهمية ذلك.

وكان هذا فقط بسبب صياغته الدقيقة، وفقا لنيهامر، بدلا من اختيار عدم وجود دعم لجهود التوسط في السلام في أوكرانيا.

وقال إن الموقف المشترك الأساسي لن يتأثر: "لهذا السبب لست قلقا للغاية إذا لم يوقع الجميع الآن".

ووفقا لوزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، حقق المؤتمر على هذا النحو تقدما كبيرا.

وقال كوليبا، إن جميع الدول التي لم تكن حاضرة تدرك أيضا الزخم الذي وفره الاجتماع. وبشكل عام، فإن العملية التي بدأت مرحب بها للغاية، وقال: "نحن على الطريق الصحيح".

وشدد كوليبا مرة أخرى على الحاجة إلى دعم أوكرانيا عسكريا بأعلى جودة ممكنة من الأسلحة. وأوضح أنه كلما كانت أوكرانيا أقوى، كلما كانت موسكو أكثر استعدادا للتفاوض على السلام.

وكان الهدف من هذا الحدث هو بدء عملية سلام تشارك فيها روسيا أيضا على المدى الطويل. ولم تتم دعوة مسئولين من موسكو في هذه المناسبة ولم يعربوا عن رغبتهم في الحضور.