شرطة تكساس: مقتل شخصين وإصابة آخرين في حادث إطلاق نار

لقى شخصان حتفهما وأصيب آخرون في حادث إطلاق نار بمدينة راوند روك بولاية تكساس الأمريكية، بحسب منشور لشرطة مدينة راوند روك على موقع " اكس" اليوم الأحد.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن الشرطة قالت إن إطلاق النار بدأ خلال مشاحنة بين جماعتين في مهرجان جونتينث مساء أمس السبت.

وجاء في بيان الشرطة أن الضحايا لم يكونوا مشاركين في المشاحنة ، مضيفا أن المتورطين بصورة مباشرة في الحادث فروا على الفور.

وقالت الشرطة إنها تقوم بالبحث عن المشتبه بهم، ولم تلق بعد القبض على أي شخص.

ويشار إلى أن مهرجان جونتينث يحتفي بانتهاء العبودية في الولايات المتحدة، وأصبح إجازة على المستوى الاتحادي في عام 2021.