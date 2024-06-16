مقتل جندي إسرائيلي من سلاح المهندسين بغزة

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أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مقتل جندي من الفرقة 601 من سلاح المهندسين خلال المعارك في قطاع غزة.

وفي وقت سابق، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، أن معارك شمال غزة أسفرت عن مقتل جنديين إسرائيليين، إثر انفجار دبابة، السبت، وفقا لما أوردته شبكة "الجزيرة" الإخبارية.

كان متحدث باسم الجيش الإسرائيلي أعلن سقوط 8 جنود خلال معارك في جنوب قطاع غزة، السبت.

وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن الجنود الإسرائيليين الثمانية سقطوا بانفجار في مدينة رفح، جنوب القطاع.

جاء ذلك بعد ساعات من إعلان "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس تنفيذ "كمين مركب" استهدف جنودا إسرائيليين وإيقاعهم بين قتيل وجريح في مدينة رفح جنوبي القطاع.