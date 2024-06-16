مقتل جنديين إسرائيليين جراء معارك شمال غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، أن معارك شمال غزة أسفرت عن مقتل جنديين إسرائيليين، إثر انفجار دبابة، السبت.

كان متحدث باسم الجيش الإسرائيلي أعلن سقوط 8 جنود خلال معارك في جنوب قطاع غزة، السبت.

وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن الجنود الإسرائيليين الثمانية سقطوا بانفجار في مدينة رفح، جنوب القطاع.

جاء ذلك بعد ساعات من إعلان "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس تنفيذ "كمين مركب" استهدف جنودا إسرائيليين وإيقاعهم بين قتيل وجريح في مدينة رفح جنوبي القطاع.

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان مقتضب، إن 8 عسكريين قتلوا في معارك جنوبي قطاع غزة، أحدهم الضابط برتبة نقيب وسيم محمود، وهو نائب قائد السرية في كتيبة الهندسة (601)، بينما لم يسمح بنشر أسماء القتلى الآخرين ورتبهم العسكرية بعد، حيث سيتم الإعلان عنهم لاحقًا.