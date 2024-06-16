إيران: تعزيز التعاون الاقتصادي مع العراق سيحسن العلاقات السياسية

قال رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالوكالة محمد مخبر إن تعزيز التعاون الاقتصادي بين بلاده والعراق سيحسن مستوى العلاقات السياسية بينهما.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه رئيس جمهورية العراق عبد اللطيف رشيد، قبل ظهر اليوم الأحد، مع محمد مخبر، بحسب وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء (إرنا).

وأوضح الرئيس العراقي في هذا الاتصال، أن بغداد تعمل على تحسين مستوى التعاون مع إيران في كل المجالات، واعتبر مواصلة الجهود لتعزيز التعاون الثنائي ضرورة لمصالح البلدين، كما أشار إلى الانتخابات الرئاسية الـ 14 في ايران؛ متطلعا بالنجاح للحكومة والشعب الإيرانيين في إجراء هذا الحدث المهم.

وبدوره، قال مخبر خلال المباحثات مع رشيد: "إن تعزيز التعاون الاقتصادي بين إيران والعراق سيحسن مستوى العلاقات السياسية بين البلدين، وتذليل العقبات التي تعترض مسار التعاون بين قطاعي الخاص الإيراني والعراقي سيعزز العلاقات الاقتصادية الثنائية".

واعتبر رئيس الجمهورية الإسلامية بالوكالة، "مواقف العراق الفاعلة تجاه القضايا والساحات الإقليمية والدولية بما في ذلك الحرب على غزة، بأنها "ذكية ومشرفة".

يأتي الاتصال الهاتفي عقب زيارة قام بها وزير الخارجية الإيراني بالوكالة علي باقري كني للعراق وأقليم كردستان يومي الخميس والجمعة الماضيين.