تقرير: هكذا يقتل الجوع في غزة الأطفال

يتسبب الجوع بقطاع غزة في مقتل الأطفال وسط استمرار الهجمات الإسرائيلية وعرقلة إيصال المساعدات الغذائية إلى القطاع.

وقد أثرت هذه الهجمات بشكل كبير على المنظمات الدولية ومقدمي الرعاية الصحية الذين يحاولون تقديم الدعم الغذائي، مما يزيد من خطر تفشي الأمراض وآثار صحية طويلة الأمد.

وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، تم تشخيص أكثر من 8000 طفل دون سن الخامسة بسوء التغذية الحاد، مع تأكيد وفاة 32 شخصًا، منهم 28 طفلًا في نفس الفئة العمرية. وتحذر منظمة اليونيسف من أن آلاف الأطفال الذين كانوا يتلقون دعمًا غذائيًا قد انقطعوا عن هذا الدعم بسبب زيادة الهجمات في جنوب غزة. ومن المؤكد أن هذه الأرقام تمثل تقديرًا أقل من الواقع نظرًا للصعوبات في جمع البيانات في الظروف الحالية.

الجوع في غزة ليس ناتجًا فقط عن نقص المساعدات الإنسانية. وأوضح الطبيب جيمس سميث، الذي عاد مؤخرًا من مهمة طبية في القطاع، لبرنامج "ديموقراسي ناو" أنه من المهم فهم الجوع في غزة في سياق العنف الإسرائيلي الأوسع. وقال: "التركيز المفرط على عدد الشاحنات التي تدخل غزة هو تشتيت عن العنف وتجلياته المتعددة".

الجوع المستمر، القصف على المرافق الصحية، اعتقال العاملين الصحيين، وعرقلة الطرق المؤدية إلى المستشفيات، كلها أمور تسبب دمارًا شاملاً، خاصة للنساء والأطفال.

وتصف اليونيسف مستوى وفيات الأطفال بأنه "لا يُحتمل".

وحدات رعاية الأطفال حديثي الولادة والأمهات تعرضت للدمار، ولم يتبقَ سوى أربع وحدات للعناية المركزة لحديثي الولادة تعمل بكامل طاقتها، حيث تعمل بنسبة 500% من طاقتها، مع تقاسم عدة أطفال حاضنة واحدة. وتفتقر المستشفيات إلى الغذاء للأطفال الذين يتم إدخالهم بسبب أمراض تتعلق بالجوع، كما لا تستطيع الأمهات الرضاعة الطبيعية بسبب جوعهن.

تواصل إسرائيل الهجوم على العاملين الصحيين، حيث قُتل 55 طبيبًا متخصصًا منذ 7 أكتوبر. ويحذر حركة صحة الشعوب من أن مثل هذه الخسائر ستؤثر على خدمات المستشفيات، حيث أن مقتل طبيب متخصص واحد يمكن أن يشل خدمات مستشفى بأكمله في مناطق معينة لسنوات.

يوجد حوالي 128 عاملًا صحيًا، بما في ذلك الأطباء والممرضات والمسعفين، في السجون، بمن فيهم أعضاء من جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني وجمعية الإغاثة الطبية. من بينهم أحمد مهنا، مدير مستشفى العودة في شمال غزة. وقد جمعت حركة صحة الشعوب وحلفاؤها ما يقرب من 75,000 توقيع للمطالبة بإطلاق سراحه وسراح العاملين الصحيين المختطفين الآخرين.

في الضفة الغربية، يتعرض العاملون الصحيون للترهيب على نطاق واسع أيضًا. وتحدثت إيتا هيلاند هانسن، منسقة المشاريع مع منظمة أطباء بلا حدود في جنين وطولكرم، عن الهجمات الأخيرة على المخيمات. وقالت: "كل مسعف تحدثت معه شرح مواقف تم فيها مضايقته شخصيًا، والاعتداء عليه جسديًا، ومنعه من تقديم الرعاية الطبية الطارئة. وتم تهديد العديد منهم، واحتجازهم، والاعتداء عليهم جسديًا، بل حتى إطلاق النار عليهم".

بينما يملك سكان جنين نظريًا إمكانية الوصول إلى مستشفى قريب، فإن المشي لمسافة دقيقتين عادة ما يتحول إلى انتظار لساعات، تتخلله تهديدات بالمزيد من الاعتداء الجسدي. يتم سد الطرق بالمركبات المدرعة، ويُوضع القناصة حول المستشفيات، مما يثير الخوف بين المحتاجين للرعاية الطبية

نتيجة لذلك، يختار العديد منهم، حتى من يحتاجون مساعدة عاجلة، عدم المجازفة بالذهاب إلى المستشفى.

وأضافت هيلاند هانسن: "في معظم مشاريع أطباء بلا حدود، نعمل على سد فجوة في الرعاية الصحية. هنا، الرعاية الصحية متوفرة على بعد خطوات، ولكن عند الحاجة الماسة إليها، يتم جعلها غير متاحة بشكل متعمد".