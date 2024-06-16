 وفاه أول سيدة من البحر الأحمر أثناء أداء مناسك الحج - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وفاه أول سيدة من البحر الأحمر أثناء أداء مناسك الحج

كمال رشاد
نشر في: الأحد 16 يونيو 2024 - 8:36 م | آخر تحديث: الأحد 16 يونيو 2024 - 8:36 م

توفيت إيمان علي موسى حسين، المقيمة بمدينة سفاجا بمحافظة البحر الأحمر، أثناء طوافها حول الكعبة لتأدية مناسك الحج بالأراضي السعودية، مرتدية ملابس الإحرام، لتكون بذلك هي أول حالة وفاة من حجاج المحافظة.

ونعت مواقع التواصل الاجتماعي بمحافظة البحر الأحمر الحاجة إيمان، داعين الله أن يسكنها فسيح جناته وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان. فيما أشار أحد أقارب المتوفية إلى أنه لم يتم تحديد موعد صلاة الجنازة بعد، حيث يجري الآن العمل على إنهاء الإجراءات داخل المستشفى السعودي الدولي، بمكة المكرمة، وسيصلى عليها في الحرم المكي عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية.

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