صادرات قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الكوري الجنوبي يرتفع بأكثر من 30% خلال مايو الماضي

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أظهرت بيانات وزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الكورية الجنوبية اليوم الأحد ارتفاع صادرات القطاع بنسبة أكثر من 30% في مايو الماضي للشهر الثاني على التوالي.

وذكرت هيئة الإذاعة الكورية أن بيانات الوزارة أظهرت ارتفاع صادرات قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بنسبة 8ر31% مقارنة بالعام الماضي.

وكانت صادرات القطاع قد ارتفعت بنسبة 8ر33% في أبريل الماضي، حيث بقيت صادرات القطاع أعلى من 30% للشهر الثاني على التوالي.

وارتفعت صادرات أشباه المواصلات بنسبة 4ر52% على أساس سنوي، في حين ارتفعت صادرات الشاشات بنسبة 3ر15% والهواتف المحمولة بنسبة 8ر10%.