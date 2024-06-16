صادرات قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الكوري الجنوبي يرتفع بأكثر من 30% خلال مايو الماضي

أظهرت بيانات وزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الكورية الجنوبية اليوم الأحد ارتفاع صادرات القطاع بنسبة أكثر من 30% في مايو الماضي للشهر الثاني على التوالي.
وذكرت هيئة الإذاعة الكورية أن بيانات الوزارة أظهرت ارتفاع صادرات قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بنسبة 8ر31% مقارنة بالعام الماضي.
وكانت صادرات القطاع قد ارتفعت بنسبة 8ر33% في أبريل الماضي، حيث بقيت صادرات القطاع أعلى من 30% للشهر الثاني على التوالي.
وارتفعت صادرات أشباه المواصلات بنسبة 4ر52% على أساس سنوي، في حين ارتفعت صادرات الشاشات بنسبة 3ر15% والهواتف المحمولة بنسبة 8ر10%.