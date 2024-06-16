 صادرات قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الكوري الجنوبي يرتفع بأكثر من 30% خلال مايو الماضي - بوابة الشروق
الأحد 16 يونيو 2024 2:15 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

صادرات قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الكوري الجنوبي يرتفع بأكثر من 30% خلال مايو الماضي

سول-د ب أ
نشر في: الأحد 16 يونيو 2024 - 1:59 م | آخر تحديث: الأحد 16 يونيو 2024 - 1:59 م

أظهرت بيانات وزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الكورية الجنوبية اليوم الأحد ارتفاع صادرات القطاع بنسبة أكثر من 30% في مايو الماضي للشهر الثاني على التوالي.

وذكرت هيئة الإذاعة الكورية أن بيانات الوزارة أظهرت ارتفاع صادرات قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بنسبة 8ر31% مقارنة بالعام الماضي.

وكانت صادرات القطاع قد ارتفعت بنسبة 8ر33% في أبريل الماضي، حيث بقيت صادرات القطاع أعلى من 30% للشهر الثاني على التوالي.

وارتفعت صادرات أشباه المواصلات بنسبة 4ر52% على أساس سنوي، في حين ارتفعت صادرات الشاشات بنسبة 3ر15% والهواتف المحمولة بنسبة 8ر10%.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك