حاكم دارفور: العمالة القذرة للدعم السريع تفوقت في صنع الجريمة ضد الأبرياء السودانيين

أكد حاكم إقليم دارفور غربي السودان، مني أركو مناوي، أن حرب الـ من 15 أبريل «المدمرة» ‏ليست الحرب الأولى في السودان، لكنها تتميز عن غيرها بأنها «حرب من أجل الحرب»، مشددًا ‏على غياب الأهداف السياسية والرؤية الوطنية، وغياب أي قضية وطنية تبرر اندلاعها‎.‎

وأضاف خلال تصريحات بثتها «العربية» مساء السبت، أن هذه الحرب نتيجة لـ «مخاض ‏مستمر» لأكثر من 60 عاما، تزاوجت فيه السلطة بالعنصرية والأنانية والطبقية والجهوية ‏والهوية الأحادية المفروضة، مشددًا أن أن قوات الدعم السريع صعدت على أكتاف الشعب ‏السوداني خلال الثورة.‏

ووصف الحرب بأنها مباراة في فنون القتل والتغيير الديموغرافي التي تسببت في تشريد ‏الشعب السوداني قائلا: «حرب تبارى أبطالها في فنون القتل والتغيير الديموغرافي والتهجير ‏القسري وتشريد الشعب الذي كان يعاني في الأساس من الحرمان والتهميش، في سبيل أن يجد ‏أبطال هذه الحرب الفرصة للترقية والصعود إلى أعلى مواقع الدولة».‏

وهاجم دور قوات الدعم السريع، مشيرا إلى أنهم صعدوا بسرعة مستغلين «عمالتهم القذرة» ‏ليتمكنوا من صنع جرائم ضد الأبرياء من الشعب السوداني، قائلا: «الدعم السريع انتهز الفرصة ‏المواتية لامتلاكهم السلطة والمال المسروق الذي صعد به قادتهم مستغلين العنصرية والعمالة ‏القذرة وتفوقهم في صنع الجريمة ضد الأبرياء من الشعب السوداني؛ نتيجة أخطاء قادات الدولة ‏الجدد والقدامى على السواء، الذين في نفوسهم أمراض العنصرية».‏