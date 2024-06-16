أوكرانيا: قوات الدفاع الجنوبية تصد 14 هجوما روسيا خلال الليل ‎

أعلنت قوات الدفاع الجنوبية بالجيش الأوكراني، عبر تطبيق تليجرام اليوم الأحد، أنها صدت، أمس السبت، ثمانية هجمات روسية في اتجاه أوريخيف وستة هجمات على الضفة اليسرى لنهر دنيبرو، في منطقة العمليات الجنوبية.

ونقلت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم"، عن بيان صدر عن قوات الدفاع الجنوبية القول "على مدار يوم أمس السبت، نفذ المحتلون ثمانية هجمات فاشلة في اتجاه أوريخيف".

وأضاف البيان أن القوات الروسية شنت ستة هجمات على الضفة اليسرى لنهر دنيبرو في الجزء المحتل مؤقتا من منطقة خيرسون، لكنها تكبدت خسائر وتراجعت إلى مواقعها الأصلية.