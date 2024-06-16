شهدت عدة مساجد في مدينة إسطنبول التركية، اليوم الأحد، احتجاجات ضد إسرائيل بعد أداة صلاة عيد الأضحى المبارك، وفقا لما أوردته وكالة أنباء "الاناضول" التركية.

وندد المحتجون بـ"المجازر" التي ترتكبها القوات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

ونُظمت الاحتجاجات في مناطق مختلفة من إسطنبول، بينها سلطان بيلي وسلطان غازي وأسنيورت وباججيلار وأسنلر.

وردد المشاركون في الاحتجاجات هتافات داعمة للشعب الفلسطيني ومناهضة لإسرائيل وداعميها.

ويحل عيد الأضحى هذا العام بينما تشن إسرائيل، منذ السابع من أكتوبر الماضي، حربا على غزة خلفت أكثر من 122 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة العشرات معظمهم أطفال.