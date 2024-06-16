اتهامات متبادلة بين نتنياهو وجانتس وإيزنكوت بالانهزامية بعد استقالتهما من حكومة الحرب

ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، يوم الأحد، أن سجالا حادا حدث بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، من جانب وبيني جانتس زعيم حزب معسكر الدولة وغادي إيزنكوت اللذين استقالا من حكومة الحرب في وقت سابق من الأسبوع الماضي.

واتهم نتنياهو، جانتس وإيزنكوت خلال جلسة لمجلس الوزراء في وقت سابق يوم الأحد بالرغبة في "غسل سمعتيهما بعد قراراتهما الانهزامية".

ورد حزب جانتس، بانتقاد نتنياهو قائلا إن "الانهزامية أن تكون خائفا من السماح للجيش الإسرائيلي بالمناورة.. في المستقبل سيتم الكشف عن وثائق الحرب وسيعلم الناس من الذي تسبب في إيقاف المسيرة ومن كان يسعى لنصر حقيقي".

وسارع حزب ليكود الذي يتزعمه نتنياهو بالرد، قائلا، في إشارة إلى جانتس، إن من هرب من الحرب "لا يجب أن يعطي دروسا لرئيس الوزراء الذي يقود الحرب ويسعى إلى النصر الكامل".

كان جانتس عضو مجلس الحرب الإسرائيلي استقال من حكومة الحرب في وقت سابق من شهر يونيو، وتبعه إيزنكوت، متهما نتنياهو بأنه يمنع "تحقيق نصر حقيقي" في غزة.