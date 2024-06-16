محافظ شمال سيناء يستقبل شيوخ القبائل وفلسطينيين للتهنئة بعيد الأضحى

توافدت قيادات محافظة شمال سيناء، والمشايخ والعواقل ورموز العائلات وأعضاء المجموعة البرلمانية، والمواطنين، بجانب الفلسطينيين المقيمين في السبيل على ديوان عام المحافظة بالعريش للتهنئة بالعيد، حيث كان في استقبالهم اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، واللواء مصطفى محمد مصطفي رئيس الإدارة المركزية لمكتب المحافظ، وعدد من القيادات التنفيذية والسياسية والشعبية بالمحافظة.

واستقبل المحافظ، وفدًا من الفلسطينيين المقيمين في عمارات السبيل بالعريش للتهنئة بعيد الأضحى المبارك، مؤكدًا أن مصر أكبر داعم للقضية الفلسطينية، وأنها تقوم بجهود كبيرة على كل المستويات لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، لافتًا إلى أن مصر دومًا تقف خلف شقيقتها فلسطين.

وأشار المحافظ، إلى توزيع الهدايا على الأطفال الفلسطينيين، وإقامة يومي ترفيهي لهم بحديقة المساعيد، بجانب توزيع العدية المادية على الفلسطينيين، وذبح عجل وتوزيع لحومه عليهم.

وهنأ المحافظ، القيادات ومشايخ القبائل والعواقل وأبناء المحافظة بالعيد، مؤكدا أن محافظة شمال سيناء تشهد طفرة تنموية كبيرة في شتي القطاعات، حيث تقوم مختلف مؤسسات الدولة بتنفيذ مشروعات تنموية وخدمية في مختلف مدن المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وشدد المحافظ، على استمرار عمل أجهزة المرافق والخدمات، طوال أيام العيد، مع التركيز على المرافق الخدمية والأجهزة الحيوية، مثل الكهرباء والتموين والصحة، ومرافق المياه والصرف الصحي.

وأعلن عن تشكيل غرف عمليات فرعية بكل مديرية، وغرف عمليات مركزية بكل مجلس مدينة، وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، وباقي الأجهزة والمرافق، لضمان سرعة الاتصال بها، واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة.