حزب العمال البريطاني يتعهد بإنهاء إضراب الأطباء في حال تم انتخابه

حث ويس ستريتنج وزير الصحة بحكومة الظل في بريطانيا المنتمي لحزب العمال ، الأطباء المبتدئين على إلغاء جولة من الإضرابات المقررة قبل إجراء الانتخابات العامة الشهر المقبل، كما تعهد بالتوصل لحل وسط لإنهاء الاضراب الذي استمر أكثر من عام في حال تم انتخاب حزبه في الرابع من يوليو المقبل.

وقال ستريتنج لتلفزيون" بي بي سي" في مقابلة " في حال تولت حكومة حزب العمال السلطة في الخامس من يوليو المقبل، من أوائل مهامي سوف تكون لقاء ممثلي الأطباء المبتدئين ".

وأضاف " سوف أطالب الوزارة على الفور بالبدء في استئناف فوري للمباحثات لنتفاوض بشأن إنهاء الإضرابات إلى مرة واحدة وإلى الأبد".

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن ستريتنج، الذي يتقدم حزبه على حزب المحافظين الحاكم بنحو 20 نقطة في الاستطلاعات الأخيرة، ويبدو أنه في طريقه لتولى السلطة، يسعى لإنهاء الإضرابات المستمرة منذ خمسة شهور والتي أدت لتغيير أكثر من 4ر1 مليون موعد طبي، مما أسفر عن تعرض قوائم الانتظار بهيئة الصحة الوطنية لضغط غير مسبوق.