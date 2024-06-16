صحيفة ستاندرد: نزاع ضريبي في جنوب السودان يؤخر البضائع بميناء في كينيا

تتراكم البضائع المتجهة إلى جنوب السودان في ميناء مومباسا بكينيا، بسبب نزاع بشأن ضريبة إلزامية جديدة، وفقا لما ذكرته صحيفة "ستاندرد" الكينية.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الاحد عن الصحيفة، إن موظفي الجمارك الكينيين يرفضون تحصيل رسوم قدرها 46 ألفا و375 شلنا (360 دولارا) فرضتها هيئة الإيرادات في جنوب السودان لأنها تنتهك القوانين الكينية.

ونقلت الصحيفة التي تتخذ من نيروبي مقرا لها، عن روي موانتي، رئيس الاتحاد الكيني الدولي للشحن والمستودعات، القول إن هذا يؤدي إلى تأخير عمليات التخليص الخاصة بأكثر من 1000 حاوية