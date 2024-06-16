هنية: ردنا على مقترح وقف إطلاق النار متوافق مع خطاب بايدن

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قال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إن ردهم على مقترح وقف إطلاق النار متوافق مع الأسس التي وردت في خطاب الرئيس الأمريكي جو بايدن وقرار مجلس الأمن.

ووجه هنية التحية "لرجالنا في القسام وكتائب المقاومة الذين قدموا نموذجا فريدا للمجاهد المقاوم المتمسك بحقه"، بحسب ما نقلته شبكة "الجزيرة" الإخبارية، اليوم الأحد.

وقال رئيس المكتب السياسي لحماس: "عيد آخر يمر على فلسطين وغزة تكافح ضد الغزاة المحتلين على كل الجبهات"، مؤكدا: "نحن في خضم ملحمة تاريخية ندافع فيها عن أرضنا وهويتنا وقدسنا ومقدساتنا".

وتابع: "لن يرى العدو من شعبنا إلا الصمود والثبات والمقاومة ومزيدا من التجذر والانتماء. طوفان الأقصى معركة تاريخية وبوادر نتائجه ماثلة في مختلف الاتجاهات".

كما أشاد هنية "بالموقف المعلن لكل الجهات المساندة والمتحالفة مع فلسطين"