 جانتس: أمن إسرائيل يتطلب تجنيدا من كل شرائح المجتمع

قال الوزير الإسرائيلي المستقيل بيني جانتس، اليوم الأحد، إن أمن إسرائيل يتطلب تجنيد مزيد من الجنود من كل شرائح المجتمع.

وأضاف جانتس أنه حان الوقت لوضع الخطوط العريضة للخدمة الإسرائيلية، وهذا لم يعد الخيار الأفضل بل هو الخيار الوحيد، بحسب ما نقلته شبكة "الجزيرة" الإخبارية.

وقبل أيام، صوت الكنيست الإسرائيلي لصالح مشروع قانون التجنيد الذي يسعى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لتمريره لإعفاء اليهود الحريديم (اليهود المتدينين) من الخدمة العسكرية، وقد صوت لصالحه 63 نائبا بينما عارضه 57.

ومن المقرر أن يحال مشروع القانون إلى لجنة الخارجية والأمن لمزيد من المداولات والبحث والتصويت في القراءتين الثانية والثالثة، حتى يصبح قانونا نافذا.

وقد صوت وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت ضد قانون التجنيد، بعد أن عبر في وقت سابق عن معارضته للقانون بصيغته الحالية، وأعلن أنه لن يؤيده دون اتفاق بين أقطاب الحكومة.