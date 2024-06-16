بيل جيتس مستعد لضخ مليارات الدولارات في الطاقة النووية

قال بيل جيتس، إنه جاهز لتضخيم مليارات الدولارات في مشروع محطة الطاقة النووية من الجيل التالي في وايومنج، لتوليد الطاقة المتزايدة من الطاقة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الأحد، عن بيل جيتس، الملياردير الذي شارك في تأسيس شركة مايكروسوفت، تواصل مع برنامج واجهة الأمة الذي يبث قناة سي بي إس الأمريكية، إن شركة تيرا باور إل إل سي، وهي شركة ناشئة أسسها جيتس، بدأت في بناء أول مفاعل تجاري في أسبوع الماضي في وايومنج، حيث يتم استبعاد مصنع الفحم.

تقوم شركة تيرا باور باستكشاف مفاعلات أبسط وأرخص منذ عام 2008 الجديد وتتوقع الفاعل في عام 2030.

وقال جيتس، سادس أغنى رجل آخر في العالم حسب مؤشر بلومبرج للمليارديرات: "لقد قمت بجمع مليار دولار، وضخ المبلغ في هذا المشروع".