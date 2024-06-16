احتجاجات بإقليم باكستانى بسبب انقطاع التيار الكهربائي

نظم سكان محليون احتجاجا على انقطاع التيار الكهربائي غير المعلن عنه في جميع أنحاء إقليم خيبر بختونخوا الباكستاني بما في ذلك عاصمة الإقليم بيشاور اليوم الأحد.

وفي المظاهرة التي قادها عضو المجلس الإقليمى فضل إلهي، أغلق المتظاهرون الطريق الدائري من جانب واحد، وفقا لوكالة أسوشيتد برس الباكستانية.

وتواجد خلال الاحتجاج عدد كبير من أفراد الشرطة.

ومنذ أول يونيو، ارتفعت مدة تخفيف الأحمال إلى 16 ساعة في مناطق مختلفة من بيشاور بما في ذلك ستاد شاهي باغ جريد، وطريق تشارسادا ، ومستعمرة لالا زار .

ونقلت وكالة أسوشيتد برس الباكستانية عن عزيز أحمد، وهو خياط محلي، أن السكان يدفعون فواتير الكهرباء بانتظام لكنهم لا يحصلون على الكهرباء وفقا لمتطلباتهم.