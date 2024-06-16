موجة شديدة الحرارة في الموسم تمتد من البحيرات العظمى إلى المحيط الأطلسي

من المقرر أن تؤدي أول موجة شديدة الحرارة في الموسم تمتد من البحيرات العظمى إلى المحيط الأطلسي إلى زيادة الطلب على الكهرباء في الولايات المتحدة وإبطاء شبكات النقل في ظل تهديدات صحية.

ومن المقرر أن تصل درجة الحرارة في مانهاتن إلى 91 درجة فهرنهايت (33 درجة مئوية) بعد غد الثلاثاء وتزداد سخونة بشكل مطرد خلال الأسبوع مع الرطوبة مما يجعلها أقرب إلى 100 درجة فهرنهايت، حسبما نقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد عن دائرة الأرصاد الجوية الوطنية.

وسيجد السكان القليل من الراحة في الليل لأن درجات الحرارة لن تنخفض إلى هذا الحد، حسبما قالت أليسون سانتوريلي خبيرة الأرصاد الجوية في مركز التنبؤ بالطقس الأمريكي اليوم.

وقالت سانتوريلي: "نحن بانتظار درجات حرارة قياسية واسعة النطاق تبدأ غدا عبر الغرب الأوسط إلى الشمال الشرقي ووسط المحيط الأطلسي. وتشير التوقعات إلى أن ذلك يتعين أن يستمر على الأقل خلال هذا الأسبوع وربما حتى نهاية الأسبوع المقبل أيضا".

وسيتم الضغط على الشبكات الكهربائية وأسعار الجملة مع ارتفاع الطلب مع درجات الحرارة. وقد تضطر القطارات إلى العمل بشكل أبطأ ، مما يؤدي إلى تقييد حركة الشحن والركاب، إذا انحرفت المسارات بسبب الارتفاع الكبير في درجة الحرارة. وقد ترتفع نسبة الأمراض المرتبطة بدرجة الحرارة أيضا، مع تعرض كبار السن والأطفال والعاملين في الهواء الطلق للخطر بشكل خاص.