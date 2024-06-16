اعترض نادي الوداد على الترتيب النهائي للدوري المغربي عن الموسم المنقضي 2023 - 2024.

أعلنت رابطة الدوري المغربي الترتيب النهائي للدوري بتواجد الوداد في المركز الخامس، خلف اتحاد تواركة في المركز الرابع، ويملك الوداد واتحاد تواركة نفس رصيد النقاط وعدد الأهداف المسجلة والمستقبلة بعد نهاية الموسم.

وأبدى الوداد استغرابه الشديد من الترتيب النهائي للدوري، الذي وضعته رابطة الأندية، كما أنه يطالب بالمركز الرابع من خلال بيانه الرسمي.

ووفقا لهذا الترتيب فقد نادي الوداد فرصة المشاركة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية الموسم المقبل، بعدما حل في المركز الخامس، حيث يتأهل أول مركزين لبطولة دوري أبطال أفريقيا، والثالث والرابع يذهب لبطولة الكونفدرالية.

جدير بالذكر أن نادي الرجاء قد توج بلقب الدوري المغربي، بفارق نقطة وحيدة عن الجيش الملكي.