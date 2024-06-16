محافظ الغربية يتابع ذبح الأضاحي بالمجازر الحكومية في أول أيام عيد الأضحى

• ذبح 922 أضحية في أول أيام عيد الأضحى المبارك بالمجازر الحكومية بالمجان

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، جهود مديرية الطب البيطري في متابعة أعمال ذبح أضاحي الجمعيات الخيرية، والأهالي بمجازر المحافظة، والتأكد من إتمام الذبح بصورة صحية؛ لضمان الحصول على لحوم صالحة للاستهلاك الآدمي في أول أيام عيد الأضحى المبارك.

ومرَّ الدكتور عادل عبد العزيز مدير مديرية الطب البيطري، على عدد من المجازر للاطمئنان على انتظام العمل بها، موضحاً استمرار الذبح داخل المجازر بالمجان، حيث تم ذبح 922 أضحية بالمجان خلال أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وأكد "عبد العزيز"، في تصريحات صحفية اليوم الأحد، تواجد جميع الأطباء بشكل مكثف داخل المجازر للكشف على الماشية قبل الذبح، ولتنظيم العمل والإشراف على أعمال الذبح.

وشدد "رحمي"، على اتباع كل الإجراءات الاحترازية داخل المجازر، واتباع جميع التعليمات الواردة لمواجهة الأمراض والتشديد على الإجراءات الوقائية والاحترازية وتطبيقها بكل حزم.

جدير بالذكر أن الغربية تضم 20 مجزرا حكوميًا تعمل بكامل قوتها طوال أيام عيد الأضحى، وتقدم خدمة الذبح بالمجان للمواطنين.

وكان محافظ الغربية، أصدر قرارا بحظر الذبح بالشوارع، وإقامة شوادر لبيع الأضاحي في الشوارع العامة بالمدن والقرى بنطاق المحافظة إلا بتصريح مسبق بذلك شريطة عدم إعاقة حركة السير في الشوارع، أو عمل إشغالات للمرور أو إحداث تلوث للبيئة وتراكم للمخلفات.