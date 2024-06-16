الغربية: إزالة 5 حالات تعدِ على الأراضي الزراعية خلال حملة أول أيام عيد الأضحى المبارك

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية أنه لن يسمح بأي تقاعس أو تهاون في مواجهة مخالفات البناء والتعامل بكل حسم مع أي مخالفات جديدة، مشيرا إلى أن أي محاولة لاستغلال إجازة عيد الأضحى للبناء المخالف ستقابل بمنتهى الحزم وستعرض صاحبها لإجراء قانوني حاسم ورادع.

يأتي ذلك خلال متابعة الدكتور طارق رحمي الحملة المكبرة التي أجرتها المحافظة أول أيام عيد الأضحى المبارك لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء، والتي تمكنت من إزالة 4 حالات تعدِ على الأراضي الزراعية على مساحة 2 قيراط وسهم، وحالة بناء مخالف على مساحة 40 مترا مربعا.

وشدد محافظ الغربية، على إزالة جميع المخالفات بكل شدة وحزم والتعامل والإزالة الفورية في المهد لأي تعد، وكذا التعاون والتنسيق بين جميع الجهات المعنية وتفعيل الإجراءات التي من شأنها تذليل العقبات أمام التنفيذ؛ للحفاظ على حق الدولة والشعب واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.