سرايا القدس تعلن الإيقاع بقوة إسرائيلية في رفح

أعلنت سرايا القدس، اليوم الأحد، أنها أوقعت قوة إسرائيلية متوغلة بالحي السعودي بمدينة رفح جنوب قطاع غزة في كمين محكم وفجرت آلية وقتلت أفرادها.

وأمس السبت، أعلنت القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، تنفيذ "كمين مركب" في رفح استهدف جنودا إسرائيليين وإيقاعهم بين قتيل وجريح.

وقالت كتائب القسام، خلال بيان للناطق باسمها أبو عبيدة، عبر منصة "تليجرام"، إن عملياتها "المركبة والنوعية" في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة تعد "تأكيدا على فشل" الجيش الإسرائيلي، وتتوعده "بالمزيد".

وأضاف أبو عبيدة، أن "عمليتنا المركبة والنوعية اليوم (السبت) في رفح تأكيد جديد على فشل العدو أمام مقاومتنا وضربة موجعة لجيشه.. ولدينا المزيد"، مضيفا: "ستستمر ضرباتنا الموجعة للعدو في كل مكان يتواجد فيه، ولن يجد جيش الاحتلال سوى كمائن الموت في أي بقعة من أرضنا".

ومنذ 7 أكتوبر، تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة، خلفت أكثر من 122 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح.