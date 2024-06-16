كوريا الجنوبية: النمو القوي للصادرات سيؤدي إلى انتعاش الاستهلاك المحلي

قال رئيس وزراء كوريا الجنوبية، هان دوك-سو، اليوم الأحد، إن الصادرات لا تزال مستقرة في منطقة إيجابية، مما يؤدي إلى توقعات بأن الاستهلاك المحلي سوف يتعافى بمرور الوقت.

وأدلى هان بهذا التصريح خلال اجتماع ضم كبار المسؤولين في الحكومة وحزب "سلطة الشعب" الحاكم والمكتب الرئاسي، مشيرا إلى أن التباينات لا تزال قائمة بشأن وتيرة الانتعاش بين القطاعات، حسبما ذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء.

وأضاف هان "وفقا لزيادة الصادرات، سترتفع أرباح الشركات، ومن خلال الأجور وتوزيعات الأرباح، سيتحسن دخل الأسر وسترتفع القوة الشرائية، مما يسهم في التعافي الداخلي، بما في ذلك الاستهلاك".

وارتفعت الصادرات، وهي محرك رئيسي للنمو الاقتصادي، بنسبة 7ر11 % على أساس سنوي لتصل إلى 1ر58 مليار دولار في مايو الماضي، وهي الزيادة الشهرية الثامنة على التوالي على خلفية قوة الطلب العالمي على أشباه الموصلات، من بين عناصر أخرى، وفقا للبيانات الحكومية.