محادثات أمريكية يابانية بشأن سبل تعزيز الردع الموسع

عقد مسئولون في الحكومتين الأمريكية واليابانية، على مدار يومي الخميس والجمعة الماضيين، محادثات حول سبل تعزيز الردع الموسع، بما في ذلك المظلة النووية الأمريكية.

وأعلنت وزارة الخارجية اليابانية، في بيان أمس السبت، اتفق الجانبان، في "حوار الردع الموسع" الذي عقد في الولايات المتحدة بقاعدة وايومنج الجوية، على الاعتراف ببرنامج كوريا الشمالية النووي والصاروخي وتعاونها العسكري مع روسيا، التي تواصل عدوانها العسكري ضد أوكرانيا، فضلا عن تسريع الصين بناء قواتها النووية، حسبما ذكرت وكالة أنباء "جيجي برس" اليابانية.

وقال البيان إن الجانبين ناقشا سبل تعزيز قدرات الردع المشتركة بين اليابان والولايات المتحدة بشكل شامل، بناء على نتائج القمة بين رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا والرئيس الأمريكي جو بايدن في أبريل الماضي.

وأضاف البيان أن المشاركين في المحادثات تفقدوا وحدة أمريكية للصواريخ الباليستية العابرة للقارات.

وشارك من الجانب الياباني في الاجتماع الذي استمر يومين، شينجو مياموتو، نائب المدير العام لمكتب شؤون أمريكا الشمالية بوزارة الخارجية، وأتسوشي أندو، نائب المدير العام لمكتب سياسات الدفاع بوزارة الدفاع.