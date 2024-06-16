 سنغافورة .. تسرب نفطى نتيجة تعرض حفار بحرى لعطل مفاجئ واصطدامه بسفينة - بوابة الشروق
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سنغافورة .. تسرب نفطى نتيجة تعرض حفار بحرى لعطل مفاجئ واصطدامه بسفينة

د ب أ
نشر في: الأحد 16 يونيو 2024 - 6:56 م | آخر تحديث: الأحد 16 يونيو 2024 - 6:56 م

قالت هيئات سنغافورية، تقود عملية تطهير لتسرب نفطي، في بيان مشترك اليوم الأحد، إن صندل حفر كان قد اصطدم بسفينة صهريج في محطة باسير بانجانج إثر تعرض الصندل "لعطل مفاجئ في المحرك ونظام التحكم في التوجيه".

ونقلت اليوم الأحد صحيفة ستريتس تايمز السنغافورية عن الهيئات قولها إن الحادث الذي وقع في أمس الأول الجمعة قد جاء نتيجة اصطدام صندل الحفر " فوكس ماكسيما " الذي يرفع علم هولندا ، وسفينة الصهريج مارين أونر التي ترفع علم سنغافورة.

وأدى الاصطدام إلى حدوث شرخ في أحد خزانات نفط السفينة مارين أونر، مما تسبب في تسرب النفط إلى البحر. وقالت السلطات: "جرى إطلاق محتويات السفينة من زيت الوقود منخفض الكبريت إلى البحر".

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