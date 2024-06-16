كوريا الجنوبية: رئيس الوزراء يحث الأطباء على إلغاء الإضراب المقرر هذا الأسبوع

حث رئيس الوزراء الكوري الجنوبي، هان دوك-سو، الأطباء اليوم الأحد على إلغاء إضرابهم المقرر هذا الأسبوع، الذي قد يؤدي إلى تصعيد المواجهة المستمرة منذ أشهر بين الحكومة والمجتمع الطبي.

وأفادت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية اليوم الأحد، بأن هان أصدر هذا النداء في الوقت الذي تعهد فيه أساتذة الطب بجامعة سول الوطنية والمستشفيات التابعة لها، ببدء إضراب لأجل غير مسمى يوم غد الاثنين.

كما أعلنت الجمعية الطبية الكورية، وهي أكبر مجموعة للأطباء، عن خطط لقيادة إضراب أوسع نطاقا بدءا من بعد غد الثلاثاء.

وقال هان خلال اجتماع حكومي بشأن الرد على إضراب الأطباء: "أعرب عن أسفي العميق لأنه حتى في الوقت الذي يناشدكم فيه المرضى بدموعهم أن توقفوا إضرابكم الجماعي، فإن المجتمع الطبي لم يغير قراره"، في إشارة إلى التجمعات المثيرة للعواطف الأخيرة لمجموعات المرضى.

وقال: "هذا شيء يترك جرحا عميقا في مجتمعنا بأكمله ويدمر الثقة التي بنيت على مدى عقود بين الأطباء والمرضى".

ستكون الإضرابات الجماعية هذا الأسبوع دعما للأطباء المتدربين والمقيمين الذين تركوا مواقع عملهم منذ فبراير، احتجاجا على خطة الحكومة لزيادة حصص الالتحاق بكليات الطب.

وعلى الرغم من المواجهة، وضعت الحكومة الشهر الماضي اللمسات الأخيرة على زيادة بنحو 1500 مقعد في كليات الطب بجميع أنحاء البلاد العام المقبل، وهي الزيادة الأولى من نوعها منذ 27 عاما.

وأكد هان مجددا أن الحكومة لن تعاقب الأطباء المتدربين والمقيمين الذين يعودون إلى العمل حتى الآن، وأنها تظل مستعدة للمشاركة في أي شكل من أشكال الحوار مع المجتمع الطبي.