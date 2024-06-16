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كاتي بولتر تتوج بلقب بطولة نوتنجهام للتنس

وكالات
نشر في: الأحد 16 يونيو 2024 - 11:06 م | آخر تحديث: الأحد 16 يونيو 2024 - 11:06 م

استغلت البريطانية كاتي بولتر، تراجع مستوى منافستها التشيكية كارولينا بليسكوفا، في المجموعة الحاسمة، من نهائي بطولة نوتنجهام للتنس، لتنتصر عليها بنتيجة 4-6 و6-3 و6-2.

ويعد اللقب هو الثاني لبولتر تواليا في نوتنجهام، لتتفوق على بليسكوفا، التي سبق وتوجت باللقب مرة واحدة في عام 2016.

وكانت بليسكوفا قد تخطت عقبة الفرنسية ديان باري بمجموعتين لواحدة، وبالمثل فازت بولتر في نصف النهائي على البريطانية إيما رادوكانو بنفس النتيجة، في نصف نهائي عاصف.

وفشلت بليسكوفا بهذا الشكل في الفوز باللقب، في النهائي رقم 34 لها بحثا عن اللقب رقم 18 في مشوارها، والثاني على التوالي بعد كلوج.

وكانت اللاعبة التشيكية قد فازت بمواجهتين من أصل 4 أمام البريطانية قبل نهائي الليلة، لكنها خسرت في المواجهتين الآخرتين، وكانتا على الملاعب العشبية أيضًا.

ويعد اللقب هو الثالث لبولتر (27 عاما) والمصنفة 30 عالميا، في مشوارها بعد نوتنجهام العام الماضي وسان دييجو في 2024.


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