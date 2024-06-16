مجلس الشيوخ التايلاندي يعتزم الموافقة على مشروع قانون زواج المثليين الثلاثاء المقبل

من المقرر أن يوافق مجلس الشيوخ التايلاندي على مشروع قانون زواج المثليين الثلاثاء المقبل، مما سيجعل تايلاند أول دولة في جنوب شرق آسيا تضمن الحقوق المتساوية للأزواج المثليين والمثليات.

وقال نائب المتحدث باسم الحكومة التايلاندية، رودكلاو سوانكيري، في بيان اليوم الأحد، "إن مشروع قانون المساواة في الزواج سيتحرك نحو خط النهاية"، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

وإذا وافق مجلس الشيوخ التايلاندي على مشروع القانون، سيتم إرساله إلى مجلس الوزراء للموافقة عليه ومن ثم تقديمه للحصول على الموافقة الملكية، التي تعد مجرد إجراء شكلي.

ومن المقرر أن تجعل موافقة البرلمان التايلاندي بمجلسيه تايلاند فعليا أول دولة في المنطقة تعترف بزواج المثليين.

وأعرب أعضاء في مجلس الشيوخ سابقا عن دعمهم الساحق لمشروع القانون بعدما وافق عليه مجلس النواب في تصويت شبه إجماعي في مارس الماضي.

وتعتزم الحكومة بدء احتفال تاريخي مساء الثلاثاء المقبل من خلال عقد مسيرة من مقر الحكومة إلى منطقة الأعمال التجارية المركزية في العاصمة بانكوك.