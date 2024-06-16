السعودية: الوصول لـ20 مليون مستفيد ومستمع لترجمة خطبة عيد الأضحى المبارك

‏أعلنت رئاسة الشئون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، نجاح مشروع الترجمة الفورية لخطبة عيد الأضحى المبارك بـ(20) لغة عالمية، والوصول لحوالي 20 مليون، من ضمنهم 6 ملايين مستمع فوري في رقم قياسي جديد -وهو العدد الأكبر من نوعه- تحققه الرئاسة في تاريخها.

‏وقال وكيل رئيس الشئون الدينية للمسجد الحرام المشرف على أعمال مشروع ترجمة خطبة عيد الأضحى المبارك بدر آل الشيخ: "رئاسة الشئون الدينية نجحت -بفضل الله تعالى- للوصول عبر المنصات الرقمية الدينية للرئاسة إلى ‏20 مليون، من ضمنهم 6 ملايين مستمع فوري في رقم قياسي جديد -هو العدد الأكبر من نوعه الذي تحققه الرئاسة في تاريخها-، وانتفاع ضيوف الرحمن بفضائل ترجمة خطبة عيد الأضحى المبارك؛ وإثراء تجربة الحجاج والقاصدين مستثمرةً التقنية والتطبيقات الرقمية، ومنصة منارة الحرمين، والترجمة واللغات؛ لتدعيم إيصال فضائلها في نفوس ضيوف الرحمن"، وفقال لوكالة الأنباء السعودية "واس".

‏وبين أن مشروع خادم الحرمين الشريفين لترجمة الخطب هو مشروع عالمي رائد، وواحد من أهم مرتكزات رئاسة الشئون الدينية للمسجد المسجد الحرام والمسجد النبوي؛ لإيصال رسالة الحرمين الوسطية، ومضامين الخطب المنبرية المترجمة وهداياتها الإنسانية والأخلاقية، من خلال مشروع الترجمة.

‏وكانت رئاسة الشئون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي قد نجحت في ترجمة خطبة عرفة بـ20 لغة عالمية، ووصلت (621) مليون مستمع حول العالم، وهو رقم قياسي مقارنة بالسنوات الماضية، وبُثت الخطبة مترجمة من خلال منصة وتطبيق "منارة الحرمين" بسلاسة ونجاح.