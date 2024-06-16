ميك شوماخر يتعرض لانتكاسة جديدة

لم يدم الظهور الأول للسائق الألماني ميك شوماخر في سباق لومان 24 ساعة طويلا، حيث شهد انسحاب سيارتي فريقه ألبين بعد أقل من ست ساعات من السباق الفرنسي الشهير.

وذكر ألبين على حسابه بموقع (إكس) للتواصل الاجتماعي، بعد فشل الفرنسي نيكولا لابيير، زميل شوماخر في الفريق، في الاستمرار بعد 88 لفة "إنه أمر مفجع. لا توجد كلمات".

وخرجت سيارة فريق ألبين الثانية من السباق في نفس الوقت تقريبا، حيث كشف الفريق أن "ثمة مشكلة من الممكن أن تكون حدثت للمحرك".

أضاف الفريق: "هذه هي السنة الأولى للفريق في فئة السيارات الخارقة في سباق لومان 24 ساعة، والذي كنا ندرك منذ البداية أنه سيكون منحنى تعليميا حادا".

وقاد شوماخر 33 لفة مع الفريق الذي ضم أيضا الفرنسي ماتيو فاكسيفير.

ويعتبر ذلك بمثابة انتكاسة أخرى للسائق الألماني الذي فقد مقعده في سباقات فورمولا1 مع فريق هاس عام 2022 بعد سنتين قضاهما مع الفريق، وهو الآن سائق اختبار وسائق احتياطي لفريق مرسيدس في فورمولا1 ويمثل الآن فريق ألبين ببطولة العالم لسباقات القدرة على التحمل.

يذكر أن مايكل شوماخر، والد ميك، سبق له أن شارك في بطولة لومان، حيث احتل المركز الخامس عام 1991، قبل بداية مسيرته الحافلة في سباقات فورمولا1، التي شهدت تتويجه ببطولة العالم 7 مرات.