الكويت: حجز مواطن لاتهامه بالانضمام إلى جماعة ترمي لهدم النظم الأساسية في البلاد

أمرت النيابة العامة الكويتية، اليوم الأحد، بحجز مواطن لاتهامه بالانضمام إلى جماعة ترمي إلى هدم النظم الأساسية في البلاد بطريقة غير مشروعة، وتلقي تدريبات على صنع المفرقعات وتحضير السموم لتحقيق غرض غير مشروع، كما عقد العزم على مغادرة البلاد لخوض القتال مع تلك الجماعة إلا أنه عجز عن ذلك.

كانت النيابة العامة الكويتية قد أعلنت في مايو الماضي حجز مواطن لاتهامه بالانضمام إلى تنظيم محظور والتخطيط لأعمال إرهابية داخل البلاد، إذ نشر تسجيلات مرئية ومسموعة لأعمال ذلك التنظيم وأخباره في مواقع التواصل الاجتماعي تأييدا له.

وفي يناير الماضي، أعلنت الداخلية الكويتية إحباط مخطط لخلية إرهابية كانت تنوي استهداف دور عبادة تخص الطائفة الشيعية وقتل أشخاص.

كانت الكويت قد تعرضت في العام 2015 إلى تفجير مسجد الأمام الصادق في منطقة شرق وهو خاص بالطائفة الشيعية اثناء صلاة الجمعة، حيث نتج عن الحادث مقتل ما لا يقل عن 27 شخصًا كلهم من الشيعة، وجرح 227 شخصًا.