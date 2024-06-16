أدى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، صلاة عيد الأضحى المبارك، التي حضرها كل من اللواء أحمد جمال مساعد وزير الداخلية لوسط الصعيد، واللواء وائل نصار مدير أمن محافظة أسيوط، والدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم، والعميد محمد أبو سمرة مفتش الأمن الوطني، والعميد محمد أبو سالم وكيل الأمن الوطني، والمقدم أحمد القاضي بمباحث الأمن الوطني، والدكتور محمود جاهين وكيل وزارة الأوقاف، ولفيف من القيادات الأمنية، والشعبية، والسياسية، وأعضاء مجلسي الشيوخ، والنواب، ورجال الدين الإسلامي بالأوقاف، والأزهر.

وألقى الخطيب خطبة العيد؛ التي أكد فيها أن يوم عيد الأضحى من أعظم الأيام عند الله تبارك وتعالى؛ وذلك لاجتماع معظم أعمال الحج فيه، من رمي الحجاج لجمرة العقبة، ونحر الهدي، والتحلل من الحج بالحلق، أو التقصير، وطواف الإفاضة، والسعي بين الصفا والمروة، وذبح الأضاحي لغير الحاج، مشيرًا إلى أن هذه الأعمال لا تجتمع في غير هذا اليوم.

وأشار إلى أن الأعياد؛ شرعت لحكم بالغة، ومقاصد سامية، فمن ذلك تعظيم شعائر الله، وإدخال الفرح، والسرور، على المؤمنين، وإبراز سماحة هذا الدين، ويسره على من اتبعه، وسلك سبيله، مؤكداً أن من أعظم ما يتقرب به المؤمن إلى ربه في هذا اليوم العظيم؛ ذبح الأضاحي، فهي سنة الخليلين إبراهيم، ومحمد، عليهما الصلاة والسلام.

وعقب صلاة العيد، تبادل المحافظ التهاني مع قيادات العمل بمختلف المجالات في محافظة أسيوط، وكذلك رجال الشرطة؛ في الارتكازات الأمنية القائمين على تأمين المصلين، والأهالي، وسط فرحة وسعادة بالتكبيرات.

من جانبه أجرى الدكتور أحمد عبد المولى؛ زيارة للمستشفيات الجامعية؛ لتقديم التهنئة للعاملين بالمستشفيات، والمرضى، بحضور الدكتور خالد عبد العزيز مدير المستشفى الجامعي، وشوكت صابر أمين الجامعة، ومؤمن أحمد سيد مدير عام إدارة الأمن الجامعي، وغريب خيري مدير عام إدارة العلاقات العامة والإعلام، ولفيف من مديري الإدارات المعنية، ‏وتفقد سير العمل بقسم الإصابات بالمستشفى الجامعي، داعياً الله تعالى أن يمن عليهم بالشفاء العاجل، وأن يلبسهم ثوب الصحة، والعافية.