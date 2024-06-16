بيطري دمياط تكثف حملاتها لمتابعة سير العمل داخل المجازر ومنع ذبح الأضاحي بالشوارع

شنت مديرية الطب البيطري بدمياط، حملات لمتابعة سير العمل داخل المجازر، وأعمال الذبح اليومية المتزايدة في أيام عيد الأضحى المبارك.

وأوضح الدكتور إيهاب شكري مدير عام مديرية الطب البيطري بدمياط، لـ«الشروق»، أنه تم تكثيف المتابعة اليومية على مجازر المحافظة، وأعمال الذبح خلال الموسم، بجانب التفتيش على اللحوم بالمديرية؛ لمتابعة سير العمل داخل المجازر واستقبال أضاحي المواطنين مجاناً، والكشف على الأضاحي قبل الذبح، والكشف على اللحوم بعد الذبح، والاستضافة لحين انتهاء الذبح والتجهيز.

من جانبها أكدت الدكتورة دينا العيسوي، مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم في دمياط، أن عمليات الذبح تتم بالتعاون مع جهاز شئون البيئة؛ لضبط حالات الذبح خارج المجازر المخصصة لذلك، مما يتسبب في تلوث اللحوم والبيئة بمخلفات الأضاحي؛ وذلك للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وأضافت "العيسوي"، أن الإدارة تواصل جهودها للوصول إلى أفضل الخدمات المقدمة للمواطنين، وضمان غذاء صحي آمن، مناشدة المواطنين ضرورة الذبح في المجازر خلال أيام العيد، وعدم الذبح بالشوارع حفاظاً على البيئة.