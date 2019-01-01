ملتقى القاهرة الدولى للمسرح الجامعى ينتهى من اختيار لجنة المشاهدة

انتهت إدارة ملتقى القاهرة الدولى للمسرح الجامعى، من اختيار لجنة المشاهدة الخاصة بالعروض المشاركة فى الدورة الثانية من الملتقى (دورة الساحر ــ الفنان الكبير محمود عبدالعزيز).

وصرح المخرج عمرو قابيل، رئيس الملتقى، أن هذه الدورة تشهد إقبالا كبيرا من فرق المسرح الجامعى فى أوروبا والوطن العربى وأيضا من بعض الدول الإفريقية، إلى جانب شغف شباب المسرح الجامعى فى مصر بالمشاركة فى جميع فاعليات الملتقى المختلفة، الأمر الذى إن دل فإنما يدل على النجاح الكبير للملتقى فى دورته الأولى مما يحملنا مسئولية كبيرة للحفاظ على المستوى الفنى والتنظيمى للملتقى فى دورته الثانية».

يذكر أن الدورة الثانية تقام فى الفترة من 20 إلى 26 أكتوبر 2019 بعد نجاح وصدى دولى كبير للدورة الأولى من الملتقى، والتى أقيمت بدعم من وزارة الثقافة ووزارة الشباب والرياضة وهيئة تنشيط السياحة ومجموعة كبيرة من الجامعات المصرية وبمشاركة 14 دولة عربية وأوروبية.