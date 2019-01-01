باحثون: النمل والجراد والديدان يمكنها حماية البشر من السرطان

ماذا لو أصبحت الحشرات مثل النمل والديدان ملاذًا للبشرية من السرطان؟!

وقال باحثون في جامعة روما الإيطالية، إن النمل والجراد والديدان القزحية والسيكادا العملاقة يمكنها حماية البشر من السرطان، لأنها تحتوي على مضادات أكسدة أكثر بـ5 أضعاف من الموجودة في عصير البرتقال، بحسب موقع "ديلي ميل" البريطاني.

ووجد الباحثون أن الجراد ودودة القز هي أكثر الحشرات صحة بسبب مضادات الأكسدة بعد أن قاموا بتطهيرها وعمل مشروبا منها باستخدام الأجزاء القابلة للذوبان فقط وإخلاء الأجنحة واللدائن اللاذعة، لاختبار وتحديد كمية المضادات الموجود بداخلها، مثل فيتامينات A و C و E وبيتا كاروتين.

ومن شأن مضادات الأكسدة الموجودة في الحشرات مثل الفيتامينات أن تمنع تلف الحمض النووي الذي ينتج عنه تشكيل الخلايا السرطانية، حيث تقلل من تطور الجذور الحرة ما يمنع تلف الحمض.

يقول الدكتور ماورو سيرافيني، إنه على الرغم من أن الحشرات الصالحة للأكل تشكل مصدرًا ممتازًا للبروتين والأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة والمعادن والفيتامينات والألياف، إلا أنه لم يقم أحد بمقارنتها بالأطعمة الكلاسيكية التي تحوي مضادات الاكسدة مثل زيت الزيتون أو عصير البرتقال، من حيث قوة نشاط تلك المضادات في محاربة السرطات.

وأضاف سيرافيني، أن العلماء في المستقبل قد يضطرون لتربية الحشرات من أجل زيادة محتواها من مضادات الأكسدة ليستفيد منها الحيوانات والبشر.

ويُعرِف سرافيني، الجذور الحرة بأنها جزيئات شديدة التفاعل في الجسم تنتج عن بعض التفاعلات الكيميائية، وأنه على الرغم من وجودها بشكل طبيعي في الجسم إلا أن مستوياتها العالية يمكنها اتلاف الحمض النووي والبروتينات وأجزاء أخرى من الخلايا، وتحدث الإصابة بالسرطان.

وأشار سيرافيني إلى أن الأشخاص النباتيين يأكلون النباتات فقط من أجل الحصول على مستويات عالية من مضادات الأكسدة، وهو ما يسهل استنتاج أن الحشرات التي تتغذى على النباتات أيضا مليئة بمضادات الأكسدة ما جعلها أكثر صحة بين الكائنات الحية".

وأضاف سيرافيني أن "ملياري شخص على الأقل أي ربع سكان العالم يتناولون الحشرات بانتظام، ونأمل أن يتغلب بقية العالم على تشددهم تجاه الأمر ويأكلونها".